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Служанки бульвара Сансет

Электротеатр Станиславский
Тверская ул., 23

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2300₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль рассказывает историю о стареющей звезде времен немого кино и двух ее служанках, подражающих ей и завидующих ее бывшей славе. Одним из источников вдохновения для спектакля по пьесе Жана Жене «Служанки» стал голливудский фильм Билли Уайлдера «Бульвар Сансет». Это история о жизни как игре, зависти, любви и ненависти и болезненных зависимостях человека от другого человека. Продолжительность: 3 часа с антрактом.

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