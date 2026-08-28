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Фирменные как по названию, так и по содержанию гигофесты ЛКИП после всероссийского турне группы керамик продолжаются. 5 разножанровых локальных банд с приставкой инди- и без, всё в акустике: Керамик Цоколь Окурки ДНД (ДавноНеДети) Алиса, беги
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