Фирменные как по названию, так и по содержанию гигофесты ЛКИП после всероссийского турне группы керамик продолжаются. 5 разножанровых локальных банд с приставкой инди- и без, всё в акустике: Керамик Цоколь Окурки ДНД (ДавноНеДети) Алиса, беги