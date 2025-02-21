Часто ли ты задаешься вопросом «Кто Я»? Тебе бывает сложно понять себя? Подвергаешь сомнению выбор профессии или партнёра? Эти вопросы могут указывать на прохождение кризиса идентичности. Мораторий идентичности — одна из стадий развития нашего Я, во время которой происходят активные процессы поиска себя и рефлексия. На встрече сможешь углубиться в вопрос с помощью техники коллажа при поддержке психолога и коллажистки Екатерины. Ты можешь принести материалы, отражающие лично тебя — фотографии, наклейки, гербарий и прочее. Все материалы предоставляются, места бронируются по предоплате. Для участия не нужно иметь никаких художественных навыков.