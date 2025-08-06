Случайный шоукейс: сразу три артиста с лайвом в PWRHS. ЛУКА – интроспективный R&B и осмысление нулевых. ACHE & Obean — хрупкий арт-поп и контрастирующий индастриал. TOMORROW & klblk – бунт и максимализм под деконструированную электронику. Независимая музыка в чистом виде. Бескомпромиссные артисты и индивидуальный саунд.