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Про событие
Случайный шоукейс: сразу три артиста с лайвом в PWRHS. ЛУКА – интроспективный R&B и осмысление нулевых. ACHE & Obean — хрупкий арт-поп и контрастирующий индастриал. TOMORROW & klblk – бунт и максимализм под деконструированную электронику. Независимая музыка в чистом виде. Бескомпромиссные артисты и индивидуальный саунд.
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