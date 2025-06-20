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Словестный бой

Адрес – после регистрации (метро Комсомольская/Красные Ворота)

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Интеллектуальная игра для тех, кому важно регулярно напрягать свои извилины. Здесь важны не только знания, но и скорость. Как всё происходит: – сначала знакомство; – разделение на команды и выполнение небольшого совместного задания; – в течение 10 туров участники набирают баллы, называя слова по определённой тематике на свободные буквы; – закончится игра известным «Алиасом», каждый постарается принести своей команде максимальное количество очков; – подсчёт очков и награждение победителей. Купить билет: https://t.me/Socialize_reg_bot Адрес – после регистрации.

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