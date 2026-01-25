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Поэтические чтения. Торжественное возрождение полюбившегося поэтического формата. Рискнёшь блеснуть строками? Присылай заявку сюды — https://t.me/bulavkapivochay Для заявки: 1. Имя/Псевдоним 2. Видео твоих выступлений или сами стихи (лучше и то, и то) Бесплатно, бронировать места заранее не нужно.
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