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Словесный Бетонизм

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Поэтические чтения. Торжественное возрождение полюбившегося поэтического формата. Рискнёшь блеснуть строками? Присылай заявку сюды — https://t.me/bulavkapivochay Для заявки: 1. Имя/Псевдоним 2. Видео твоих выступлений или сами стихи (лучше и то, и то) Бесплатно, бронировать места заранее не нужно.

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