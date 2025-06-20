Полная импровизация с завязанными глазами, где дирижер управляет оркестром прикосновениями палочек. Состав оркестра меняется от концерта к концерту, музыканты предварительно не репетируют и зачастую знакомятся прямо перед выступлением. Каждый участник становится соавтором единого музыкального полотна, рождая на глазах зрителей настоящий современный фольклор. Состав слепого оркестра на 20 июня: – Денис Кириллов — рояль, клавишные – Анвар Баисламов — ударные – Николай Бичан — гитара – Пётр Термен — терменвокс – Николай Рубанов — саксофон – Кирилл Клюшин — контрабас – Джон Кукарямба — перкуссия – Пётр Акимов — виолончель