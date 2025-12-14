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Слепая дегустация игристых вин

Fetish Kafe, улица Ленинская Слобода, 19к2

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Увлекательная слепая дегустация, где откроют лучшие бюджетные варианты игристых вин для твоего новогоднего стола. В этот раз попробуешь целых шесть вкусов. Что тебя ждёт: — анонимная оценка нескольких образцов игристых вин; — профессиональные комментарии о вкусовых нюансах; — честные рейтинги и рекомендации; — секреты, как выбрать отличное вино без переплаты. Почему это важно? Ты сможешь: — уверенно выбрать вино в подарок — без риска разочаровать получателя; — подобрать идеальный вариант для праздничного стола; — узнать, на какие марки стоит обратить внимание именно сейчас — ведь на эти вина действуют выгодные цены. Максимальное количество участников — 12 человек Запись: https://t.me/fuk_support

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