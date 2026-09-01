За три года работы галерея сформировала круг художников, исследующих новые формы искусства на пересечении цифровой и физической реальности. Через выставочные проекты галереи прошли десятки произведений, многие из которых уже находятся в музейных и частных коллекциях. Выставка «След» объединяет работы, которые сегодня остаются в галерее, позволяя увидеть их вместе — как отражение первых трёх лет истории пространства. Экспозиция представляет временное собрание произведений, каждое из которых продолжает собственную жизнь и в любой момент может стать частью новой коллекции. Именно поэтому выставка существует как уникальная конфигурация, которая больше никогда не повторится в таком составе. Представленные работы объединяет не техника исполнения, а общий круг вопросов. Художники исследуют трансформацию человеческой идентичности, взаимодействие природы и технологий, новые формы материальности, влияние алгоритмов на художественный процесс и изменение роли автора в эпоху искусственного интеллекта. Цифровое искусство, скульптуры, объекты и пластификации образуют единое пространство, где физическое и виртуальное перестают существовать как противоположности. Название выставки «След» отсылает к одному из ключевых понятий современности. Человек ежедневно оставляет цифровые следы, технологии фиксируют память, алгоритмы сохраняют информацию, а искусство становится свидетельством времени, в котором было создано. Каждая работа этой выставки сохраняет след своего автора, технологий, художественного поиска и культурного контекста, в котором оно возникло. Выставка предлагает посмотреть на три года работы галереи не как на завершённый этап, а как на продолжающийся процесс. Это возможность увидеть произведения, которые пока находятся рядом друг с другом, проследить развитие художественного языка резидентов галереи и задуматься о том, каким становится искусство XXI века — искусство, существующее одновременно в материальном и цифровом измерениях. График работы: ср–вс 13:00–20:00 пн–вт — выходной