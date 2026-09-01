ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

След

VS Gallery, улица Малая Ордынка, 19

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

За три года работы галерея сформировала круг художников, исследующих новые формы искусства на пересечении цифровой и физической реальности. Через выставочные проекты галереи прошли десятки произведений, многие из которых уже находятся в музейных и частных коллекциях. Выставка «След» объединяет работы, которые сегодня остаются в галерее, позволяя увидеть их вместе — как отражение первых трёх лет истории пространства. Экспозиция представляет временное собрание произведений, каждое из которых продолжает собственную жизнь и в любой момент может стать частью новой коллекции. Именно поэтому выставка существует как уникальная конфигурация, которая больше никогда не повторится в таком составе. Представленные работы объединяет не техника исполнения, а общий круг вопросов. Художники исследуют трансформацию человеческой идентичности, взаимодействие природы и технологий, новые формы материальности, влияние алгоритмов на художественный процесс и изменение роли автора в эпоху искусственного интеллекта. Цифровое искусство, скульптуры, объекты и пластификации образуют единое пространство, где физическое и виртуальное перестают существовать как противоположности. Название выставки «След» отсылает к одному из ключевых понятий современности. Человек ежедневно оставляет цифровые следы, технологии фиксируют память, алгоритмы сохраняют информацию, а искусство становится свидетельством времени, в котором было создано. Каждая работа этой выставки сохраняет след своего автора, технологий, художественного поиска и культурного контекста, в котором оно возникло. Выставка предлагает посмотреть на три года работы галереи не как на завершённый этап, а как на продолжающийся процесс. Это возможность увидеть произведения, которые пока находятся рядом друг с другом, проследить развитие художественного языка резидентов галереи и задуматься о том, каким становится искусство XXI века — искусство, существующее одновременно в материальном и цифровом измерениях. График работы: ср–вс 13:00–20:00 пн–вт — выходной

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мастер-класс по живописи «Подсолнухи»
Мастер-класс по живописи «Подсолнухи»

3500₽

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Айвазовский. Ожившие полотна
Айвазовский. Ожившие полотна
до

1000₽

Сон в музее
Популярное
Сон в музее
до

от 1400₽

Только не говори маме
Только не говори маме
до

700₽

Видеоигры Афры Шафик
Видеоигры Афры Шафик
до

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста