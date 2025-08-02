Участник «StandUp Battle Павла Воли», «Стендаповый Стендап», «Шоу Историй» StandUp Club#1. Экспрессивный комик, громкий и энергичный самурай комедии. Событие состоится в Bolshevik Loft. Разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам на кухню рекомендуют приходить к сбору гостей. Сбор гостей за час до начала программы Возрастное ограничение 18+ (на входе потребуется паспорт).