Слава Никифоров
Ленинградский просп., 15, стр. 1
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Участник «StandUp Battle Павла Воли», «Стендаповый Стендап», «Шоу Историй» StandUp Club#1. Экспрессивный комик, громкий и энергичный самурай комедии. Событие состоится в Bolshevik Loft. Разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам на кухню рекомендуют приходить к сбору гостей. Сбор гостей за час до начала программы Возрастное ограничение 18+ (на входе потребуется паспорт).
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