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Сквозь Звук

Lachesis, улица Покровка, 21-23/25с4

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Завершение:

800₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

На двух сценах клуба Лахесис пройдёт первая сессия горизонтально-линейного фестиваля лейбла «Сквозь» в компании резидентов и друзей сообщества. Сцена Звука: Гнедой ренессанс / Ethno, Doom-hop; Горе деревянное / Abstract hip-hop; Союз озверелых / Порок Гостеприимства / Noise rock, Industrial; Четвёртый пациент / Decadance punk; МС Еживичкин / Hip-hop; Полька Бедлам / Indietronic. Сцена Шума: Ваня Пасть / Analog set; Vokeebok?ybgo Lochtyblchvvaii / Scandinavian ambient; D-Module & Там огни / Drone, Ambient; Master Trott / Author's DJ set, Dark/Ritual ambient; Звонь / Ritual Drone/Noise; Yarem / Ambient, Acoustic.

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