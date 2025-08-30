На двух сценах клуба Лахесис пройдёт первая сессия горизонтально-линейного фестиваля лейбла «Сквозь» в компании резидентов и друзей сообщества. Сцена Звука: Гнедой ренессанс / Ethno, Doom-hop; Горе деревянное / Abstract hip-hop; Союз озверелых / Порок Гостеприимства / Noise rock, Industrial; Четвёртый пациент / Decadance punk; МС Еживичкин / Hip-hop; Полька Бедлам / Indietronic. Сцена Шума: Ваня Пасть / Analog set; Vokeebok?ybgo Lochtyblchvvaii / Scandinavian ambient; D-Module & Там огни / Drone, Ambient; Master Trott / Author's DJ set, Dark/Ritual ambient; Звонь / Ritual Drone/Noise; Yarem / Ambient, Acoustic.