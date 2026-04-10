ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Сквозь время и пространство: от Interstellar до бесконечности

Николоямская улица, 1

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 3300₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Зал Библиотеки иностранной литературы имени Рудомино превратится в портал в неизведанные галактики, где властвует музыка. Концерт, который позволит ощутить всю мощь и красоту Вселенной через звуки, знакомые каждому, кто хоть раз смотрел на звёзды и мечтал о невозможном. В программе вечера: Interstellar: скрипка, рояль и виолончель оживят незабываемые мелодии Ханса Циммера, перенося тебя к самым границам космоса и человеческих возможностей. Почувствуй притяжение чёрных дыр и невесомость межзвёздных странствий. Музыка Космоса: Тебя ждут и другие музыкальные шедевры, пронизанные духом бесконечности: от эпических саундтреков до классических произведений, вдохновлённых тайнами Вселенной.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»
В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»

от 5500₽

МьюзАп Шоу
МьюзАп Шоу

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста