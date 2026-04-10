Зал Библиотеки иностранной литературы имени Рудомино превратится в портал в неизведанные галактики, где властвует музыка. Концерт, который позволит ощутить всю мощь и красоту Вселенной через звуки, знакомые каждому, кто хоть раз смотрел на звёзды и мечтал о невозможном. В программе вечера: Interstellar: скрипка, рояль и виолончель оживят незабываемые мелодии Ханса Циммера, перенося тебя к самым границам космоса и человеческих возможностей. Почувствуй притяжение чёрных дыр и невесомость межзвёздных странствий. Музыка Космоса: Тебя ждут и другие музыкальные шедевры, пронизанные духом бесконечности: от эпических саундтреков до классических произведений, вдохновлённых тайнами Вселенной.