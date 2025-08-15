Ретроспективная экспозиция раскроет творческий путь одного из знаковых мастеров современной российской и мировой скульптуры, охватывающий более полувека активной работы и поиска. Особое внимание на проекте акцентировано на станковых произведениях, где авторский почерк формировался под знаком лаконичности форм и выразительности символики. Перед зрителями предстанут уникальные композиции-эссе, несущие аллегорические и философские образы. Среди экспонатов — работы из личной коллекции художника, а также музейные предметы из основного фонда Московского государственного музея «Дом Бурганова», такие как «Азбука», «Аплодисменты», «Крик». Зрелое творчество мастера охватывает произведения, отражающие антонимические противопоставления, где встречаются жизнь и смерть, красота и гротеск, ставшие центральной темой. Развевающиеся складчатые структуры, волнообразные ритмы скульптур создают ощущение текучести и полёта, придают статичным формам философскую глубину и драматизм. Время работы: вторник с 12:00 до 22:00, со среды по субботу с 12:00 до 20:00, в воскресенье с 12:00 до 19:00. Выходной день – понедельник.