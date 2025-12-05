Спектакль ставит перед актёрами очень интересную и непростую задачу — сыграть животных, со своей индивидуальностью и характером, и при этом донести до зрителя важный посыл. Рассуждают о сущности Человека, его поступков и страстей. В основе спектакля — мировой бестселлер Джорджа Оруэлла «Скотный двор». События, описанные автором, происходят в Англии. Автор пьесы — Марина Сулчани «Мы приходим в этот мир млекопитающими. Только культура, религия и образование позволяют нам стать Человеком. Лично я — страшный противник революций. Всё должно происходить эволюционным путем, природа это доказывала неоднократно. Так же, как и обратное — сколько раз человечество сталкивалось с ужасными последствиями революций?! Наша задача как людей — разумно распорядиться тем, что дала нам природа».