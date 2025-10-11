Мастер-класс по скетчингу с художником. На этом занятии ты научишься передавать внутренний мир человека через линии, тени и особенности черт лица. В ходе мастер-класса ты ознакомишься с техникой быстрого скетчинга, научишься анализировать эмоциональное состояние модели и отражать его в рисунке. В программе предусмотрены теоретические основы психологического портрета, практические техники скетчинга и быстрого наброска — выявление и передача эмоциональных состояний. Моделями друг для друга выступят участники, а в конце состоится обсуждение и разбор выполненных работ, что поможет лучше понять и усовершенствовать навыки. Мастер-класс подойдет как для начинающих, так и для тех, кто хочет развить чувствительность к нюансам характера и умение выразительно передавать его через искусство. О преподавателе: Алексей Гельд — художник и преподаватель. Окончил Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова по специальности «архитектор», Британскую высшую школу дизайна по специальности «иллюстратор». Преподает рисунок и скетчинг в Музее современного искусства «Гараж», Музее русского импрессионизма и Государственном музее архитектуры им. А. В. Щусева.