Уютный творческий вечер — в программе рисование живых цветов с натуры, ловля настроения уходящего лета и наслаждение процессом. На воркшопе тебя ждёт: — свободное рисование и скетч-задания, которые помогут преодолеть страх белого листа перед чем-то новым; — тёплая атмосфера, кофе и беседы; — эксперименты с материалами: цветные и чернографитные карандаши, масляная пастель, маркеры. Никакой строгой академичности — только удовольствие от творчества и возможность отдохнуть после рабочего дня. В стоимость включены материалы и депозит в размере 700 рублей. Воркшоп подходит для любого уровня.