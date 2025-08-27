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Скетч-вечер: рисуем цветы

Nostalgia, 2-я Песчаная улица, 4

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Уютный творческий вечер — в программе рисование живых цветов с натуры, ловля настроения уходящего лета и наслаждение процессом. На воркшопе тебя ждёт: — свободное рисование и скетч-задания, которые помогут преодолеть страх белого листа перед чем-то новым; — тёплая атмосфера, кофе и беседы; — эксперименты с материалами: цветные и чернографитные карандаши, масляная пастель, маркеры. Никакой строгой академичности — только удовольствие от творчества и возможность отдохнуть после рабочего дня. В стоимость включены материалы и депозит в размере 700 рублей. Воркшоп подходит для любого уровня.

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