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Sketch & Cocoa: еловые ветки

Анти-кафе Циферблат, Тверская 12с1, 2 этаж

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Нетворкинг и мастер-класс по рисованию еловых веток и новогодних игрушек в уютной праздничной атмосфере. Начнёшь с лёгких и весёлых форматов общения (Round the Circle и Group rotation), чтобы быстро познакомиться и почувствовать себя в компании друзей. А потом художница Саша Цимбалюк проведёт мастер-класс: будешь рисовать пушистые еловые ветки и нарядные новогодние игрушки восковыми мелками. Всё просто, ярко и с удовольствием, никаких «уметь рисовать» не нужно! Параллельно будет работать уютное новогоднее кафе — ароматный чай, угощения, гирлянды и тёплые разговоры за столом.

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