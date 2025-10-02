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Сказ

Арт-платформа
Георгиевский переулок, д. 3/3

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 2500₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Танцевальный спектакль исследует природу сказки через призму танца, аутентичного движения, хореографии и фольклорной традиции. В центре внимания женские архетипы: Мать, Мудрец, Творец, искатель и бунтарь, воплощенные в русских народных сказках через Елену Премудрую, Марью Моревну, Василису Прекрасную или Бабу Ягу. Они прорисовываются для зрителя в симбиозе устной традиции, народного творчества и танца. Этот проект о том, как может родиться и передаться сказ, как слово обретает форму в движении и звуке. Телесное выражение целого мира символов, метафор и сказочных историй — традиционных узоров и орнаментов, существующих в культурном коде народа как самостоятельная письменность. Движение как отражение внутренних переживаний героев, мост между прошлым и настоящим. Через взаимодействие с фольклорными мотивами, аутентичным движением и хореографией спектакль поднимает вопросы о взаимопонимании, границах личного пространства и самоидентификации. Диалог между героями выявляет тонкую грань между правдой и вымыслом, собственным восприятием и коллективной памятью.

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