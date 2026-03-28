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Скалолазный рейв

Скалодром Лаймстоун, Доброслободская улица, 21

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3000₽
Возраст 12+
Вечеринки

Про событие

Что если объединить физику движения, звуковую архитектуру и вкус правильного чая? Правильно, получится скалолазный рейв. Что тебя ждёт? Трассы Боулдеринг весь вечер. Вводные группы для новичков каждый час — инструкторы на месте, скальники дадим. Опытным — знакомые стены, другой саунд. Диджеи: FOURGIC — баян + техно, живой лайв Machu Mantu — инди Zhevnin — гетто тек / электро панк MOГILA — ломаные ритмы, андеграунд Лекции Биомеханика скалолазания — как тело работает на стене, какие движения тратят силу, а какие нет Спидфлай — полёты на параплане вдоль склона. Кто эти люди и зачем они это делают История электронной музыки — от первых синтезаторов до берлинских подвалов. Рассказывает Anton Simonov Чайная Отдельная зона. Чайный мастер, церемония, пиалы. Место, чтобы выдохнуть. Браслеты На входе ты сможешь выбрать браслет. — Зелёный — открыт к общению. Подходи, знакомься, зови на чай или на трассу. — Жёлтый — по настроению. Может поболтаем, а может нет. — Красный — не сейчас. Пришёл лазать, слушать, быть в себе. Можно поменять в любой момент вечера. + зона красоты, фотозона и пара активностей, про которые ты узнаешь на месте.

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