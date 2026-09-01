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Скалолазание и треккинг в Полушкино

Кубинка-1, Привокзальная площадь, 1, Кубинка

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Завершение:

3500₽
Возраст 8+

Про событие

Начнём машрут со станции Кубинка-1, дальше на автобусе доедем до ост. Санаторий имени Герцена — а тперь пешая часть 5 км. Узнаем историю усадьбы Васильевское, которая теперь скрыта за огромным забором, пройдёмся по длинному подвесному мосту черех Москву-реку — как забавно здесь колышатся водоросли! Вперёд к месту обеда и мастер-класса — Полушкинским каменоломням! Полушкинские каменоломни — центр притяжения, ведь они единственные в Подмосковье. Здесь обучаются и тренируются скалолазанию, проводятся соревнования, а ещё иногда пробегают бурундуки. Будешь пробовать под руководством инструктора — верёвки, каски и прижимайся ближе к скале, чтобы идти наверх. Это то место, где когда-то добывали строительный материал для одного очень знаменитого здания Москвы, а сейчас тут водопадик. Точную информацию о времени, месте и экипировке ты найдёшь в описании мероприятия на сайте организатора по кнопке «Купить билет».

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