Уютные музыкальные квартирники созданы для всех, кто хочет прикоснуться к музыке. Неважно, какой у тебя опыт, профессия или смелость выйти на сцену — ты всегда найдёшь здесь своё место. Это площадка, где музыка объединяет и где каждый чувствует себя желанным. Это место, где любители, новички и профессионалы вместе наслаждаются гармонией и мелодическими чудесами — вне зависимости от уровня навыков и без лишних оценок друг друга. Тут каждый может петь и играть, оставаясь наедине с музыкой, но при этом находясь в центре толпы таких же безумцев, безгранично влюблённых в музыку и всё, что с ней связано.