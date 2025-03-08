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Sing&Play

Rebellion The Palace of Youth, Комсомольский просп., 24, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 7500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Уютные музыкальные квартирники созданы для всех, кто хочет прикоснуться к музыке. Неважно, какой у тебя опыт, профессия или смелость выйти на сцену — ты всегда найдёшь здесь своё место. Это площадка, где музыка объединяет и где каждый чувствует себя желанным. Это место, где любители, новички и профессионалы вместе наслаждаются гармонией и мелодическими чудесами — вне зависимости от уровня навыков и без лишних оценок друг друга. Тут каждый может петь и играть, оставаясь наедине с музыкой, но при этом находясь в центре толпы таких же безумцев, безгранично влюблённых в музыку и всё, что с ней связано.

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