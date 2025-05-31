Глубокий психологический разбор культового фильма с практикующем психологом Ириной Федуччи и возможность найти ответы на важные вопросы через призму кино. Тебя ждёт живое общение и обмен впечатлениями, инсайты и новые открытия о себе и своей жизни. Вместе с психологом гости обсудят символы и метафоры фильма, влияние жизненных выборов на нашу судьбу, то, как найти свой уникальный путь в жизни. «Трасса 60» — это не просто роуд-муви, это философская притча с элементами комедии, которая заставляет задуматься о смысле жизни, своих мечтах и реальности. Фильм поднимает вопросы, актуальные для каждого из нас: свобода выбора, поиск себя, влияние судьбы на нашу жизнь. В стоимость также входит чай с печеньками. Оплата происходит на месте. Запись в Телеграме – @irina_feducci