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Синемалогия: «Трасса 60» (2001)

Kinoroom Loft, Страстной бульвар, 11

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Глубокий психологический разбор культового фильма с практикующем психологом Ириной Федуччи и возможность найти ответы на важные вопросы через призму кино. Тебя ждёт живое общение и обмен впечатлениями, инсайты и новые открытия о себе и своей жизни. Вместе с психологом гости обсудят символы и метафоры фильма, влияние жизненных выборов на нашу судьбу, то, как найти свой уникальный путь в жизни. «Трасса 60» — это не просто роуд-муви, это философская притча с элементами комедии, которая заставляет задуматься о смысле жизни, своих мечтах и реальности. Фильм поднимает вопросы, актуальные для каждого из нас: свобода выбора, поиск себя, влияние судьбы на нашу жизнь. В стоимость также входит чай с печеньками. Оплата происходит на месте. Запись в Телеграме – @irina_feducci

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