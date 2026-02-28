Лёгкое мероприятие для любителей кино. Просмотр фильма «Горничная» и обсуждение со стороны психологии жизни за вкуснейшим чаем с печеньками. Правила: 1. На мероприятии запрещено говорить о политике и религии 2. Запрещено запугивать гостей 3. Запрещено вести себя аморально Запись в ТГ