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Кино
Про событие
Лёгкое мероприятие для любителей кино. Просмотр фильма «Горничная» и обсуждение со стороны психологии жизни за вкуснейшим чаем с печеньками. Правила: 1. На мероприятии запрещено говорить о политике и религии 2. Запрещено запугивать гостей 3. Запрещено вести себя аморально Запись в ТГ
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