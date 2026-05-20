Посмотришь «Синекдоха, Нью-Йорк» — философскую драму Чарли Кауфмана о распаде идентичности и попытке прожить жизнь как бесконечный спектакль. Программа вечера: — пантомима, основанная на социальных проблемах общества, в формате иммерсивного ДнД-«крокодила» (при участии Игоря Котлярова). — кинопоказ. — дискуссия: Кэйден — автор или симуляция? Как жить в мире, где всё превращается в репрезентацию? Ведущий — Денис Банников, сценарист, преподаватель ВШЭ.