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Синекдоха, Нью-Йорк

Чистопрудный бульвар, 25

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Посмотришь «Синекдоха, Нью-Йорк» — философскую драму Чарли Кауфмана о распаде идентичности и попытке прожить жизнь как бесконечный спектакль. Программа вечера: — пантомима, основанная на социальных проблемах общества, в формате иммерсивного ДнД-«крокодила» (при участии Игоря Котлярова). — кинопоказ. — дискуссия: Кэйден — автор или симуляция? Как жить в мире, где всё превращается в репрезентацию? Ведущий — Денис Банников, сценарист, преподаватель ВШЭ.

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