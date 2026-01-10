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Синагога + тайные бары Китай-города

уточняй у организатора

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3500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Необычная вечерняя прогулка по Москве: сначала ты отправишься на экскурсию в Московскую хоральную синагогу — одну из старейших в городе, куда самостоятельно не попасть. А после пойдёшь исследовать тайные бары в подземельях Китай-города. Названия и адреса заранее не раскрывают — иначе какие же они тайные? Никаких толп: всё камерно и по-дружески. Всего семь мест. В стоимость входят экскурсия в синагогу, сопровождение по маршруту, приветственный напиток и небольшой сюрприз.

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