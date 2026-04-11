Лабиринт — это не только сооружение, созданное на Крите мифологическим Дедалом, где был побеждён Минотавр. Это также загадочные выкладки из камней на Соловецких островах, наскальные рисунки, сады особой формы и многое другое. Каково было их назначение — практическое и символическое? Мифология рассказывает о героях, попадающих в лабиринт по воле судьбы и способных отыскать выход. Однако главный смысл лабиринта не в том, как выйти из него, а в способности дойти до его центра, потому что именно в центре происходят важнейшие события, связанные с преображением человека и его победами. Древние говорят, что невозможно просто пройти лабиринт, и лучший способ передвижения по нему — это танец или шаги, которые описывают определённые фигуры: фигуры на поверхности, фигуры в пространстве, ритуальные фигуры. В каком-то смысле по дороге жизни мы тоже должны продвигаться в ритме, поднимаясь на ступеньку выше к более высокой цели. Это будет означать, что мы уже совершаем загадочный танец жизни. Лектор: Наталья Чуличкова — руководитель филиала «Новый Акрополь» на Сретенке, автор статей по философии, организатор путешествий и туристических поездок. Вход свободный по предварительной регистрации.