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Simple Women’s Night

Дом Simple Music
Новодмитровская улица, 1с1

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от 1200₽ до 3500₽
Возраст 14+
Концерты

Про событие

Серия ночных концертов с разными героями: музыкантами, певцами, актёрами, поэтами. Создавая для тебя особенную обстановку и пространство для вдохновения. Эту праздничную ночь посвящают самому прекрасному — женщинам и любви. Первым гостем станет Слава Явкин — один из самых ярких участников юбилейного сезона шоу «Голос» на Первом канале. Артист с редкой глубиной тембра, сценической харизмой и тонкой музыкальностью. В рамках Simple Night Слава представит специальную программу — главные поп-хиты о любви. Romantic collection, созданная для вечера, когда хочется красоты, внимания и эмоций.

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