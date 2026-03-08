Simple Women’s Night
Новодмитровская улица, 1с1
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 3500₽
Возраст 14+
Концерты
Про событие
Серия ночных концертов с разными героями: музыкантами, певцами, актёрами, поэтами. Создавая для тебя особенную обстановку и пространство для вдохновения. Эту праздничную ночь посвящают самому прекрасному — женщинам и любви. Первым гостем станет Слава Явкин — один из самых ярких участников юбилейного сезона шоу «Голос» на Первом канале. Артист с редкой глубиной тембра, сценической харизмой и тонкой музыкальностью. В рамках Simple Night Слава представит специальную программу — главные поп-хиты о любви. Romantic collection, созданная для вечера, когда хочется красоты, внимания и эмоций.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи