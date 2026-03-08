Серия ночных концертов с разными героями: музыкантами, певцами, актёрами, поэтами. Создавая для тебя особенную обстановку и пространство для вдохновения. Эту праздничную ночь посвящают самому прекрасному — женщинам и любви. Первым гостем станет Слава Явкин — один из самых ярких участников юбилейного сезона шоу «Голос» на Первом канале. Артист с редкой глубиной тембра, сценической харизмой и тонкой музыкальностью. В рамках Simple Night Слава представит специальную программу — главные поп-хиты о любви. Romantic collection, созданная для вечера, когда хочется красоты, внимания и эмоций.