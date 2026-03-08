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Simple Women’s Day

Дом Simple Music
Новодмитровская улица, 1с1

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от 1200₽ до 3500₽
Возраст 14+
Концерты

Про событие

Simple Women’s Day — праздничный концерт в Доме Simple Music, посвящённый 8 марта. Вечер для женщин и для тех, кто хочет провести этот день красиво и чувственно. В программе авторские аранжировки Simple Music Ensemble, в которых соединяются минимализм и мелодичность Людовико Эйнауди и Оулавюр Арнальдса, музыка Майкла Джексона и Элтона Джона, а также любимые песни Леонида Агутина, Дмитрия Маликова, Мгзавреби и многих других авторов. Небольшой зал, близость к музыке и формат, в котором важны внимание и настроение вечера. Simple Women’s Day — хороший повод прийти вдвоём или подарить по-настоящему красивый концерт. Simple Music Ensemble — студия камерной музыки, которая создаёт концерты на лучших мировых сценах и объединяет профессиональных музыкантов из разных стран, искренне любящих своё дело. Коллектив многогранен и непрерывно развивается, реализовывая в жизнь новые идеи, расширяет границы своей творческой деятельности.

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