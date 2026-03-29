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Симпл лучшее

Дом Simple Music
Новодмитровская улица, 1с1

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от 1200₽ до 3500₽
Возраст 14+
Концерты

Про событие

Особые воскресные концерты, где заранее никогда неизвестно, что именно прозвучит. Это формат-сюрприз: каждый вечер складывается по-своему и больше никогда не повторяется. В один вечер тебя могут ждать рок-хиты в авторских аранжировках, в другой классика от Баха до Хиндемита, соло на фортепиано, неоклассика, экспериментальные составы или даже концерт со старинной музыкой XV века на медных трубах. Симпл Лучшее — это живое пространство, где программа рождается из вдохновения и энергии момента. Для новых зрителей это лучший способ познакомиться с миром Simple Music Ensemble, услышать разные стороны и выбрать любимое направление для будущих концертов. Для тех, кто ходит давно, — возможность увидеть знакомые произведения в новом свете и открыть что-то совершенно неожиданное.

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