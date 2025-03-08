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Симфония женского сердца. Мировые хиты при свечах на тёплой крыше

Крыша универмага «Цветной», Цветной бульвар, 15с1

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 16000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Погрузись в атмосферу романтики и вдохновения в этот особенный, нежный день с потрясающим видом на вечерний город. Тебя ждут авторские аранжировки, яркие музыканты и профессиональный фотограф, который запечатлеет твои самые яркие эмоции. Сбор гостей: 19:00. Начало концерта: 20:00.

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