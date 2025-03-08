Погрузись в атмосферу романтики и вдохновения в этот особенный, нежный день с потрясающим видом на вечерний город. Тебя ждут авторские аранжировки, яркие музыканты и профессиональный фотограф, который запечатлеет твои самые яркие эмоции. Сбор гостей: 19:00. Начало концерта: 20:00.