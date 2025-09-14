Один вечер с камерным мужским оркестром, что сыграет для тебя эмоциональное кино без слов. Москва станет живой декорацией, а закат — режиссёром. В этой симфонии сплетаются светлая классика, саундтреки к эпохальному кино и симфонические версии хитов от легенд поп- и рок-сцены. Музыка будет меняться вместе с небом: от прозрачности к напряжению, от нежности к драме, охватывая весь спектр чувств. Мужской оркестр SVET Black — живой организм, в котором роковая энергия срастается с академической выверенностью. В составе только мужчины: солисты ведущих площадок, лауреаты международных конкурсов, артисты, для которых сцена — форма жизни. Вместе они создают мощное, честное, темпераментное звучание.