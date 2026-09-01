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История любви и 8000 свечей

Зелёный театр ВДНХ , проспект Мира, 119с545

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 12500₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Эмоциональное путешествие по историям великой любви, которую музыка способна передать яснее и ярче слов. Здесь любовь звучит во всех своих оттенках: как трепетное ожидание, страсть, память о былом и как глубокая крепкая близость. Звучание оркестра и голосов в свете 8000 тысяч свечей становится осязаемым, возвращая воображению яркость образов, а эмоциям — силу и красоту. Из рутины будней ты словно возвращаешься к себе — тонко чувствующему, способному мечтать и творить невозможное во имя любви. Программа вечера: Вечные истории любви из балетов Чайковского и Прокофьева, культовые композиции из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров», «Красавица и чудовище» и популярные во всём мире песни о любви. Дресс-код: летний Дресс-код носит рекомендательный характер. Вечерний наряд поможет тебе поддержать общую праздничную атмосферу вечера, но главное — насладиться им и собой ещё сильнее, запомнить себя лёгкими, нарядными и вдохновлёнными. Но в первую очередь — твой комфорт. И соответствие переменчивой погоде.

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