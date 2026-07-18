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Симфония: Атака Титанов

Культурный центр ЗИЛ
Восточная ул., 4, к. 1

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от 3500₽ до 9900₽
Возраст 6+
Игры
Концерты

Про событие

«Симфония Атака Титанов» — концерт, где ты сможешь ощутить единство, разделить эмоции с другими поклонниками и вместе громко воскликнуть «Сасагео!». Музыканты, облачённые в тематический косплей, исполняют эпические треки из культового аниме, погружая слушателей в мир Титанов. Во время исполнения знакового трека Guren no Yumiya весь зрительный зал встает и, взявшись за сердца, поет «Сасагео», воссоздавая легендарную позу из аниме. Оригинальные аранжировки композиций в исполнении оркестра и хора погружают слушателей в атмосферу фэнтезийного мира, населенного людьми и титанами, и позволяют заново пережить ключевые моменты легендарной истории. В программе концерта оркестровые версии лучших произведений композиторов Хироюки Савано и Кота Ямамото из четырех сезонов «Атаки титанов», а также самые запоминающиеся опенинги от Линкд Хорайзон / Linked Horizon и Ёшики / Yoshiki. Фанаты приходят на концерт в косплее, и с ними можно сделать яркие фотографии на память.

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