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Живой оркестр сыграет без нот, а классические музыканты переродятся в рок-звёзд прямо на сцене. Этим вечером: AC/DC, Queen, Kiss, Nirvana, Metallica, Elton John, Maroon 5, Muse, Scorpions, Radiohead, Maneskin и другие группы, от одного упоминания которых кровь начинает пульсировать с удвоенной силой. Imperialis Orchestra — коллектив талантливых музыкантов, завоевавший большую популярность у публики. Непередаваемый драйв, яркая индивидуальность и живой контакт со зрителями, фантастический по энергетике синтез рока и симфонического звучания и оригинальных аранжировок — всё это отличительные черты каждого долгожданного выступления Imperialis Orchestra.
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