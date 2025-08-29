Живой оркестр сыграет без нот, а классические музыканты переродятся в рок-звёзд прямо на сцене. Этим вечером: AC/DC, Queen, Kiss, Nirvana, Metallica, Elton John, Maroon 5, Muse, Scorpions, Radiohead, Maneskin и другие группы, от одного упоминания которых кровь начинает пульсировать с удвоенной силой. Imperialis Orchestra — коллектив талантливых музыкантов, завоевавший большую популярность у публики. Непередаваемый драйв, яркая индивидуальность и живой контакт со зрителями, фантастический по энергетике синтез рока и симфонического звучания и оригинальных аранжировок — всё это отличительные черты каждого долгожданного выступления Imperialis Orchestra.