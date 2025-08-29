ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Симфоническое Rock Show на Высоте

Летняя веранда ЦМТ, Краснопресненская набережная, 12

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 7000₽
Возраст 6+
Стендап
Концерты

Про событие

Живой оркестр сыграет без нот, а классические музыканты переродятся в рок-звёзд прямо на сцене. Этим вечером: AC/DC, Queen, Kiss, Nirvana, Metallica, Elton John, Maroon 5, Muse, Scorpions, Radiohead, Maneskin и другие группы, от одного упоминания которых кровь начинает пульсировать с удвоенной силой. Imperialis Orchestra — коллектив талантливых музыкантов, завоевавший большую популярность у публики. Непередаваемый драйв, яркая индивидуальность и живой контакт со зрителями, фантастический по энергетике синтез рока и симфонического звучания и оригинальных аранжировок — всё это отличительные черты каждого долгожданного выступления Imperialis Orchestra.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Импров Узбек
Импров Узбек

1000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста