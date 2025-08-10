ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Симфонический трибьют Linkin Park на Высоте

Летняя веранда ЦМТ, Краснопресненская набережная, 12

Начало:

Завершение:

от 3800₽ до 7000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Окунись в мир энергии, эмоций и мощи и приготовься к незабываемому музыкальному путешествию, где звуки скрипок, виолончелей, барабана, клавиш и бас гитары сольются в единую симфонию звука и страсти. В исполнении хитов Linkin Park таких, как In the End, Numb, Crawling, Breaking the Habit и What I’ve Done, струнные инструменты и оркестровые звуки погружают аудиторию в вихрь страстей, заставляя каждое сердце биться в ритме музыки. Main Strings Orchestra — музыкальный коллектив, основанный известной скрипачкой — Асией Абдрахмановой. Её яркость и смелость, в сочетании с совершенно разными стилями музыки, всегда захватывают внимание слушателя и заставляют по-новому взглянуть на знакомые мелодии.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»
В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»

от 5500₽

МьюзАп Шоу
МьюзАп Шоу

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста