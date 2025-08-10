Окунись в мир энергии, эмоций и мощи и приготовься к незабываемому музыкальному путешествию, где звуки скрипок, виолончелей, барабана, клавиш и бас гитары сольются в единую симфонию звука и страсти. В исполнении хитов Linkin Park таких, как In the End, Numb, Crawling, Breaking the Habit и What I’ve Done, струнные инструменты и оркестровые звуки погружают аудиторию в вихрь страстей, заставляя каждое сердце биться в ритме музыки. Main Strings Orchestra — музыкальный коллектив, основанный известной скрипачкой — Асией Абдрахмановой. Её яркость и смелость, в сочетании с совершенно разными стилями музыки, всегда захватывают внимание слушателя и заставляют по-новому взглянуть на знакомые мелодии.