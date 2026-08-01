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Симфонические русские рок хиты на крыше

Taganka Roof, Большой Дровяной переулок, 6

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от 2500₽ до 6000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Погрузишься в захватывающий и мощный синтез известных русских рок хитов и симфонического звучания. Этот московский вечер преобразится как по щелчку пальцев, стоит тебе оказаться здесь, на Высоте. Тебя ждут бессмертные хиты в исполнении молодого, драйвового и невероятно популярного Imperialis Orchestra. Этим вечером: Виктор Цой, АукцЫон, Ария, Жуки, Чиж & Co, Мумий Тролль и многие другие группы, от одного упоминания которых кровь начинает пульсировать с удвоенной силой. * Возможны изменения в программе Imperialis Orchestra — коллектив талантливых музыкантов, завоевавший большую популярность у публики. Непередаваемый драйв, яркая индивидуальность и живой контакт со зрителями, фантастический по энергетике синтез рока и симфонического звучания и оригинальных аранжировок — всё это отличительные черты каждого долгожданного выступления Imperialis Orchestra. Крыша оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт захватывающий вид на центр Москвы, а также бар.

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