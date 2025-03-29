Окунись в невероятный по энергетике концерт рок хитов самых популярных групп XXl века, таких как: Coldplay, Radiohead, Nirvana, Kasabian, Thirty Seconds to Mars и многих других в симфоническом звучании! Тебя ждет уникальное музыкальное впечатление, выходящие за рамки обыденности. Событие будет проходить на панорамной крыше Omega Rooftop, чтобы можно было насладиться самым ожидаемым концертом столицы. Ведь этот замечательный вечер превращает живую музыку в атмосферное путешествие, идеально подходящее для всех возрастов. Тебя ждут бессмертные хиты в исполнении молодого, драйвового и невероятно талантливого коллектива GRANI. GRANI - это классический струнный квартет в сопровождении ударных и других экспериментальных инструментов, которые ещё никогда не звучали так многогранно и чарующе. Сбор гостей с 19:30.