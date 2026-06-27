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СимфоМультимедия. Властелин Колец

Московский продюсерский центр, улица Маршала Малиновского, 7

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 6000₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Свидания — это не просто ужин при свечах или прогулка под луной. Настоящая проверка чувств — это вместе пережить опасности Мордора, не отводя глаз от экрана. СимфоМультимедия «Властелин колец» оркестра Nella Musica с видеоинсталляцией — это великое путешествие по Средиземью в сопровождении эпической музыки Говарда Шора. Зрителей ждут чарующие эльфийские напевы, боевые марши Рохана, зловещие тени Мордора и даже песня Мерри и Пиппина из таверны «Гарцующий пони». Вместе с Фродо, Арагорном, Гэндальфом и их союзниками они пройдут долгий путь от зеленых холмов Шира до Роковой Горы. Музыка и видеоряд перенесут в самые значимые моменты саги: тревожное путешествие Братства, осаду Хельмовой Пади, сражение на Пеленнорских полях и финальное противостояние у Чёрных Врат. Этот концерт заставит каждого вспомнить, почему «Властелин колец» — это больше, чем история.

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