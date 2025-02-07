Эта дегустация станет стартом большого цикла по изучению современного виноделия Испании. На дегустации расскажут про вина «старой школы» и «новой волны», различия стилей атлантических и средиземноморских вин, этапы выдержки в дубе и методику «минимального вмешательства» вкупе с выдержкой в бетоне, амфоре и стали. Ты узнаешь о движении Vinateros, которое сочетает традиционные методы с современным пониманием и практикой, создавая вина, полные характера. Попробуешь плоды труда виноделов, которые передают истинное чувство места с акцентом на свежесть, минеральность и баланс, открывая их выразительные и динамичные вина. Оценишь вина, отражающие суть процессов современной винодельческой Испании. Цикл начнётся с виноделия Риохи, самого известного региона Испании. Винный лист: 1. Gonzalo de Berceo Tempranillo Blanco Rioja 2020 (100% Tempranillo Blanco (100% Темпранильо Бланко) - белое сухое 2. Heras Cordon Vendimia Seleccionada Crianza 2018 (80% Темпранильо, 10% Масуэло/Кариньян), 10% Грасиано) - красное сухое 3. Heras Cordon Vendimia Seleccionada Reserva 2016 (80% Темпранильо, 10% Масуэло/Кариньян), 10% Грасиано) - красное сухое 4. Pies Negros Artuke Rioja DOC 2018 (Темпранильо, Грасиано) - красное сухое 5. Bodegas Berceo, Gonzalo de Berceo Reserva, Rioja DOC 2015 (70% Темпранильо, 20% Гарнача, 10% Грасиано) - красное сухое 6. Bodegas Berceo, Gonzalo de Berceo Gran Reserva, Rioja DOC 2011 (70% Темпранильо, 20% Грасиано, 10% Гарнача) - красное сухое 7. Bodegas Moraza Rioja DOC 2020 (100% Темпранильо) - красное сухое. Ведущий дегустации — Александр Арфеев. Включено: 7 образцов вина. Счёт на закуски и блюда по меню оплачивается отдельно на месте. Резерв: +7 903 792 61 50