Cпешл-тренировки Signal Festival х Rock The Сycle, на которых будет воссоздана атмосфера легендарного фестиваля. Участники будут крутить под треки артистов из лайн-апа 2025 года, а среди всех, кто посетит тренировки Rock Team x Signal Festival организаторы разыграют 1 билет на фестиваль, который пройдёт в августе. Тренировки в Москве: ЦДМ — 23.04, 19.35 Лужники — 26.04, 13.30