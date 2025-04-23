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Signal Festival х Rock The Сycle

Лужники, ЦДМ

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1590₽
Возраст 16+
Фестивали

Про событие

Cпешл-тренировки Signal Festival х Rock The Сycle, на которых будет воссоздана атмосфера легендарного фестиваля. Участники будут крутить под треки артистов из лайн-апа 2025 года, а среди всех, кто посетит тренировки Rock Team x Signal Festival организаторы разыграют 1 билет на фестиваль, который пройдёт в августе. Тренировки в Москве: ЦДМ — 23.04, 19.35 Лужники — 26.04, 13.30

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