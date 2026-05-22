«Сигнал» (Signal) — фестиваль музыки, архитектуры и искусства. Точка входа — территория промышленного массива «Энергомаш» в городе Чехов, которая будет рекультивирована средствами искусства и архитектуры. Брутальные цеха и металлические конструкции, окруженные лесом и рекой, станут средой, где звук, свет и пространство создают общее поле восприятия. Лайн-ап из 70+ артистов на 6 стейджах, интегрированных в заводские конструкции и природный ландшафт. Арт-интервенции, медиаинсталляции, театрально-поэтические выступления, образовательный блок и кэмпы креативных комьюнити — в 60 минутах от Москвы. Сервисные опции (трансфер, парковка) не входят в стоимость билета и приобретаются отдельно.