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Фестиваль «Сигнал» (Signal)

ЧЗЭМ «Энергомаш» Чехов, улица Гагарина, 1, Московская обл.

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от 6900₽ до 15000₽
Возраст 18+
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Необычное
Фестивали

Про событие

«Сигнал» (Signal) — фестиваль музыки, архитектуры и искусства. Точка входа — территория промышленного массива «Энергомаш» в городе Чехов, которая будет рекультивирована средствами искусства и архитектуры. Брутальные цеха и металлические конструкции, окруженные лесом и рекой, станут средой, где звук, свет и пространство создают общее поле восприятия. Лайн-ап из 70+ артистов на 6 стейджах, интегрированных в заводские конструкции и природный ландшафт. Арт-интервенции, медиаинсталляции, театрально-поэтические выступления, образовательный блок и кэмпы креативных комьюнити — в 60 минутах от Москвы. Сервисные опции (трансфер, парковка) не входят в стоимость билета и приобретаются отдельно.

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