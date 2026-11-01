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Шумные малыши (Noise Toddlers)

Угол
Новорязанская улица, 29с4

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

В мире слишком много правил и слишком мало искренности. Настало время совершить дерзкий побег из песочницы жанровых рамок и оказаться на границе между инфантильной спонтанностью и структурированным шумом. На сцене — те, кто не боится быть громкими: ломаные ритмы, давящий скрежет и первобытный рок-н-ролл в самом безумном его проявлении. Тебя приглашают стучать ложками по кастрюлям и сходить с ума в сопровождении: — Данька Бегемот (гараж-панк / рок-н-ролл) — Штази (хардкор-панк) — Грязный Пол (нойз-рок / экспериментальный рок) — Crooked Signals (гараж-панк / панк-77)

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