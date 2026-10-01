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Шугейз

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Шугейз отличает от других жанров особое шумное гитарное звучание перегруженное эффектами. Неотличимая черта, ибо в инструментальном шуме почти полностью растворяется голос вокалиста, в конечном итоге ощущающийся скорее как дополнительный инструмент, нежели акцентная часть. Лектор планирует не только рассказать пришедшим ту базу знаний о любимых группах и жанре в целом, которую она собрала, но также превратить это в дискуссию о твоих любимых исполнителях. Вход свободный, приветствуются донаты пространству. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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