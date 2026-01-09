Cnолицу снова посетит группа «Штрудель». Проведи праздничный вечер под любимые мелодии, погрузившись в невероятную атмосферу танца и веселья. Группа «Штрудель» зарядит зрителей своей энергетикой и порадует любимыми песнями, создавая неповторимый музыкальный коктейль.