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Про событие
Cnолицу снова посетит группа «Штрудель». Проведи праздничный вечер под любимые мелодии, погрузившись в невероятную атмосферу танца и веселья. Группа «Штрудель» зарядит зрителей своей энергетикой и порадует любимыми песнями, создавая неповторимый музыкальный коктейль.
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