Шрек Викенд
Самокатная улица, 4с11
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Завершение:
от 1500₽ до 4000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Двухдневная пародия на все возможные сказки во главе с каким-то уродом. Что это вообще такое? Вечеринка пройдёт при участии резидентов Диско-Клуба и Лауд Boyz.
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