Просмотр и обсуждение фильма на большом экране с точки зрения истории и психологии. Хорошее кино — психологически достоверное кино. Оно даёт возможность посмотреть на себя со стороны, открывает понимание, что у людей в принципе более или менее похожие проблемы, и для них существуют решения. «Шрек» именно такой — он поднимает вопросы непринятия себя, страха отвержения, борьбы с навязанными обществом стандартами, и старается дать на них ответы. На киновечере поразмышляешь о себе, жизни и правилах, которые навязывает социум. Обсудишь «Шрека» вместе с ведущим через призму психологии, подумаешь, о чём на самом деле фильм и чему можно научиться у его персонажей.