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Показ и разбор с психологом: «Шрек»

Циферблат, Тверская улица, 12с1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Просмотр и обсуждение фильма на большом экране с точки зрения истории и психологии. Хорошее кино — психологически достоверное кино. Оно даёт возможность посмотреть на себя со стороны, открывает понимание, что у людей в принципе более или менее похожие проблемы, и для них существуют решения. «Шрек» именно такой — он поднимает вопросы непринятия себя, страха отвержения, борьбы с навязанными обществом стандартами, и старается дать на них ответы. На киновечере поразмышляешь о себе, жизни и правилах, которые навязывает социум. Обсудишь «Шрека» вместе с ведущим через призму психологии, подумаешь, о чём на самом деле фильм и чему можно научиться у его персонажей.

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