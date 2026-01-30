Ироничная сказка о принятии себя, любви без глянца и счастье вне правил. смешно, тепло и неожиданно честно. В меню: картофель и батат фри с сырным соусом Напитки: «fairy tale latte» — латте с кокосовой карамелью; «cozy tea» — гречишный чай. О фильме: Жил да был в сказочном государстве большой зелёный великан по имени Шрэк. Жил он в гордом одиночестве в лесу, на болоте, которое считал своим. Но однажды злобный коротышка — лорд Фаркуад, правитель волшебного королевства, безжалостно согнал на Шрэково болото всех сказочных обитателей. И беспечной жизни зелёного великана пришел конец. Но лорд Фаркуад пообещал вернуть Шрэку болото, если великан добудет ему прекрасную принцессу Фиону, которая томится в неприступной башне, охраняемой огнедышащим драконом.