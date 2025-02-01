Юмористическое шоу, в котором звёзды Stand-up и Comedy вместе с ведущим Иваном Гаркушко узнают значения редких слов. Это возможность пополнить свой лексикон и посмеяться вместе с любимыми комиками! Мотор 01.02.25 в 16:00 — Вася Габышев, Оля Гульчак Мотор 01.02.25 в 18:30 — Елена Новикова, секретный гость Дресс-код — улыбка. До встречи на моторе!