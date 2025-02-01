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Шоу Лексикон. Съёмка

Гастропаб «Гаражане»
Бумажный пр-д, 14 стр. 1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Юмористическое шоу, в котором звёзды Stand-up и Comedy вместе с ведущим Иваном Гаркушко узнают значения редких слов. Это возможность пополнить свой лексикон и посмеяться вместе с любимыми комиками! Мотор 01.02.25 в 16:00 — Вася Габышев, Оля Гульчак Мотор 01.02.25 в 18:30 — Елена Новикова, секретный гость Дресс-код — улыбка. До встречи на моторе!

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