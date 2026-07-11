Возраст 18+
Стендап
Про событие
Юмор, магия и незабываемый вечер — всё в одном шоу. Тебя ждёт вечер, в котором смех сменяется удивлением, а яркие эмоции — новыми впечатлениями. Стендап, невероятные фокусы, вкусная еда, любимые напитки и уютная атмосфера — идеальное сочетание для отдыха и отличного настроения. Живое общение, энергия сцены, неожиданные моменты и юмор, который объединяет. Здесь можно от души посмеяться, удивиться невозможному и просто насладиться вечером, который запомнится.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи