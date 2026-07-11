Юмор, магия и незабываемый вечер — всё в одном шоу. Тебя ждёт вечер, в котором смех сменяется удивлением, а яркие эмоции — новыми впечатлениями. Стендап, невероятные фокусы, вкусная еда, любимые напитки и уютная атмосфера — идеальное сочетание для отдыха и отличного настроения. Живое общение, энергия сцены, неожиданные моменты и юмор, который объединяет. Здесь можно от души посмеяться, удивиться невозможному и просто насладиться вечером, который запомнится.