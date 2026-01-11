Маргарита Родина и Елена Новикова
улица Петровка, 21с1
Начало:
Завершение:
2150₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Полтора часа лучших шуток от Маргариты и Елены :) Маргарита Родина — Стендап-комик из Москвы, участница «Женского стендапа» и второго сезона шоу «Открытый микрофон». Елена Новикова в 47 лет стала победительницей проекта «Открытый микрофон», а сейчас выступает в числе постоянных резидентов шоу «Stand Up» на ТНТ. В монологах Елена затрагивает темы возраста, воспитания детей, свободного образа жизни.
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