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Маргарита Родина и Елена Новикова

StandUp Store Moscow
улица Петровка, 21с1

Начало:

Завершение:

2150₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Полтора часа лучших шуток от Маргариты и Елены :) Маргарита Родина — Стендап-комик из Москвы, участница «Женского стендапа» и второго сезона шоу «Открытый микрофон». Елена Новикова в 47 лет стала победительницей проекта «Открытый микрофон», а сейчас выступает в числе постоянных резидентов шоу «Stand Up» на ТНТ. В монологах Елена затрагивает темы возраста, воспитания детей, свободного образа жизни.

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